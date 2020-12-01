معارك بين صنع الله والكبير قد تنتهي بإسقاط الكبير

تزايدت أصوات تطالب بتعيين محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي والذي كان البرلمان قد انتخبه بديلا عن الصديق الكبير في ديسمبر 2017، واستبعاد الأخير من منصبه.

وطالب عضو البرلمان عبد السلام نصية، في تغريدة بحسابه على”تويتر”، بأن يتم تمكين محمد الشكري كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي الموحد، موضحا أنه حصل على ثقة البرلمان وأدى اليمين الدستورية أمامه.

وكانت المعركة بين الكبير ورئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله قد بدأت منذ نحو أسبوعين، الأمر الذي فسره كثير من السياسيين أن العملية السياسية الجارية ستشهد استبدال مسؤولين على رأس المؤسسات السيادية بما في ذلك مؤسسة النفط والمصرف المركزي.

ولا يستبعد متابعون أن تكون المعركة تسعى إلى الضغط على الكبير للاستقالة، لاسيما مع تواتر الأنباء بشأن وجود مساع من بعض الدول، في إشارة إلى تركيا، لإبقائه على رأس المصرف المركزي، خاصة مع تعثر المسار السياسي.

وكانت المعركة بين الكبير وصنع قد بدأت بعدما وجه الكبير اتهاما إلى صنع الله بإخفاء عائدات النفط، ورد عليه صنع الله بالقول إن العائدات تم تحويلها وتجميدها في مصرف ليبيا الخارجي بحسب الاتفاق الذي جرى بين السلطات في الشرق والغرب لإعادة ضخ النفط الذي كانت قبائل الشرق قد أوقفته بسبب اتهامات للصديق الكبير بالتوزيع غير العادل للثروة ومحاباة رجال أعمال محسوبين على الإسلاميين مقابل تهميش إقليم برقة.

وأشارت مواقع إعلامية إلى أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، يسعى للتخلص من الكبير الذي ساءت علاقته به خلال الفترة الماضية عن طريق الاستعانة بمصطفى صنع الله، موضحة أن السراج يأمل في استغلال غياب أي اتفاق سياسي حول مستقبل ليبيا للحفاظ على منصبه، ويسعى إلى دعم موقفه من خلال وضع المؤسسات المالية الوطنية تحت سيطرته، بمساعدة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضافت المصادر أن السراج قرر الاجتماع بالطرفين ومسؤولين آخرين في جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن الاجتماع سيناقش التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية، واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحرب والمزيد من التشظي والانفصال.

وكان صنع الله قد هاجم قبل وقت سابق الصديق الكبير وقال إن سياساته فاشلة وأضاعت أموال الليبيين المتأتية من إيرادات النفط، متسائلا أين ذهبت الـ186 مليارا من إيرادات النفط خلال السنوات الأخيرة والتي أحيلت إلى المصرف المركزي؟، مضيفا صُرف هذا المبلغ ولكن هل تحسنت معيشة الليبيين؟ هل انتهت الطوابير؟

وتابع صنع الله، أن الذي كانوا لا يملكون شيئا في السابق، أصبحوا في الوقت الراهن يمتلكون المئات من الملايين ووصلت إلى المليارات، متهما الكبير أنهم تحصلوا عليها كاعتمادات وهمية من المصرف المركزي.

كما أشار صنع الله إلى تباين أسعار صرف الدولار مقابل الدينار الليبي بين السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، موجها اتهامه للكبير ببيع الدولار مقابل 1.40 دينار ليبي لبعض الأشخاص ثم يعاودون بيعه إلى المواطنين بأسعار متفاوتة ما بين ستة وعشرة دنانير.

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