«تعليم الوفاق» تعلن إلغاء امتحان العلوم لمرحلة التعليم الأساسي في 4 مراقبات

قرر مدير عام المركز الوطني للامتحانات بحكومة الوفاق، أحمد مسعود، إلغاء الامتحان النهائي لمادة العلوم لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمراقبات الجميل وزلطن ورقدالين وزوارة

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إن مسعود أصدر القرار رقم 114 لسنة 2020م، بشأن إلغاء الامتحان النهائي للمادة في هذه البلديات، بناء على التقرير المعد من مفتش المادة المختص بمنطقة السهل الغربي.

فيما أوضح القرار أنه تم تحديد موعد إجراء امتحان مادة العلوم للمناطق المذكورة يوم الأحد المقبل 6 ديسمبر الحالي.

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