بلديات المؤقتة بإقليم برقة تطالب بصرف مخصصاتها المالية

أخبار ليبيا 24-خاص

دعا عمداء بلديات الحكومة الليبية المؤقتة، في إقليم برقة، في ختام اجتماعهم في طبرق، الإثنين، إلى اجتماع عاجل مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للاتفاق على آلية فعالة لتقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت عمداء البلديات، إلى أن البلديات ومنذ انتخابها، الذي تجاوز الـ 6 سنوات، لازالت تعاني من عدم ورود المخصصات المالية ولم يصرف لها إلا مبالغ تسييرية لا تفي حتى مصاريف دواوين البلديات، على حد ما جاء في البيان.

وأشار البيان، إلى أن الحال وصل بالبلديات إلى عدم القدرة على إقناع الشارع وعدم مقدرتها على تلبية الاحتياجات نظرا لعدم وجود المخصصات المالية.

وطالب عمداء البلديات، بتشكيل لجنة من 5 إلى 7 أعضاء للاجتماع مع المسؤولين حسب الدوائر الانتخابية مع مراعاة الدوائر الكبيرة من حيث التمثيل.

وطالبوا بالتأكيد على صرف مخصصات لسد الديون التي تورطت بها البلديات، وعلى صرف مستحقات البلديات من ايرادات الضرائب لحل المختنقات وتنفيذ المشروعات الهامة وفقا للاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.

كما طالبوا بالتأكيد على صرف مستحقات البلدية من الباب الثاني بشكل منتظم وشهري.