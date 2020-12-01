ليبيا الان

«باشاغا»: نقص المحروقات أثر على أداء مديريات الأمن بالجنوب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

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