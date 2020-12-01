مجلس الدولة: المشري شارك في اجتماع الإيرادات النفطية.. و«متحدث السراج»: انتظروا البيان

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اجتماعا مع 7 شخصيات من كبار مسؤولي الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والمصرفية والرقابية لبحث التنسيق بين هذه المؤسسات.

وحسب بيان إعلامي نشرته صفحة المجلس الاستشاري، فقد شارك في الاجتماع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

كما شارك النائب الأول لفائز السراج وعضو مجلس النواب المنشق “عامر عمران”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهي ولايته الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

وحضر أيضا وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وحسب البيان فقد ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.

وزعم الناطق باسم المجلس الرئاسي غالب الزقلعي ‏انتهاء الاجتماع الذي وصفه بالطارئ الذي دعا إليه رئيس المجلس فايز السراج وأنه يجري الإعداد لتجهيز بيان ختامي حول نتائجه.