استئناف مباحثات الحوار السياسي الليبي

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استأنفت، اليوم الثلاثاء، مباحثات ملتقى الحوار السياسي الليبي للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة تمهيدية تسبق موعد الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل.

ونقلت قانة العربية، عن الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علام، قوله: إن “محادثات اليوم ستناقش مقترحات أعضاء ملتقى الحوار السياسي للخروج من المأزق الحالي”.

وأضاف: “نأمل أن يتم التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية لكي نمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس”.

وتجري المباحثات افتراضياً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وتقوم بتسييرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويعد هذا ثالث اجتماع من الجولة الثانية من الحوار الليبي.