باشاغا يوجه الأجهزة الأمنية بعدم التدخل في عمل مؤسسات الدولة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الأجهزة الأمنية بضرورة عدم التدخل في اختصاصات وسير عمل مؤسسات الدولة إلا وفق ما أوكله المشرع من اختصاصات لوزارة الداخلية على أن يقتصر هملهم على توفير الحراسة والحماية لهذه المؤسسات.

وقال باشاغا في خطاب موجه لمختلف الأجهزة الأمنية إن “وزارة الداخلية بكافة مكوناتها تسعى وبشكل متواصل لأن ينعم كل فرد بالأمن والاستقرار الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على مؤسسات الدولة المختلفة التي تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطن”.

وأكد باشاغا أنه لوحظ تدخل بعض الأعضاء التابعين للأجهزة الأمنية في عمل بعض مؤسسات الدولة عن طريق المخاطبات الإدارية أو التدخلات الشخصية على سبيل الحصر مصانع الإسمنت وآلية توزيع الإنتاج الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على سير العمل بمؤسسات الدولة ويسبب حالة من الإرباك.

ودعا باشاغا الأجهزة الأمنية لضرورة عدم التدخل في اختصاصات وسير عمل مؤسسات الدولة إلا وفق ما أوكله المشرع من اختصاصات لوزارة الداخلية على أن يقتصر هملهم على توفير الحراسة والحماية لهذه المؤسسات.