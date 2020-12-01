المؤقتة تخصص 11.7 مليون دينار للعام الدراسي الجديد

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خصصت الحكومة الليبية المؤقتة، أكثر من 11 مليون دينار ليبي لصرفها على الخطة التعليمية البديلة للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.

ووفقا لقرار التخصيص، الذي نشرته وزارة التعليم، فإن المخصصات تصرف كعهد مالية لمديري المدارس بالتعليم العام، لتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي الجديد.

ونص القرار، على منح الحكومة الإذن لوزارة المالية والتخطيط، لصرف 11 مليونًا و704 آلاف دينار، لوزارة التعليم كعهد مالية لمدراء المدارس بالتعليم العام لتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي، على أن يتم صرف 50 بالمئة من القيمة خلال العام الجاري، وباقي القيمة خلال القادم.

وقررت وزارة التعليم إطلاق العام الدراسي الجديد بمختلف المؤسسات التعليمية، اعتبار من هذا الأسبوع.