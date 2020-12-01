انفلات أمني في مزدة.. مجلس الحكماء والأعيان يدين حرق مديرية الأمن

أدان مجلس أعيان وحكماء مزدة التوافقي، واستنكر بـ«أشد العبارات»، ما حدث لمديرية أمن مزدة من حرق وتخريب من قبل مجموعات خارجة على القانون «تسعى لإفشال مساعي الأمن في المدينة».

فيما قال مصدر محلي إن الفاعلين هم مجموعة من الخارجين على القانون.

وجدد المجلس في بيان اليوم، تأكيد الدعم المطلق لقوة الأمن لبسط سيطرتها علي المدينة وفرض الأمن والتصدي لكل محاولات «الأيادي العابثة»، التي تريد النيل من أمن مزدة، ونشر الفوضى في المدينة التي تعاني منذ سنوات من «أبسط مقومات الحياة».

وقال البيان، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي مزدة أن يعم الأمن والأمان ويدعمون جهود ومساعي مديرية أمن مزدة في ضبط الأمن في البلدة، بنشر نقاط أمنية عند مداخلها، ودوريات أمنية في داخل المدينة، ما بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، لكن «الأيادي العابثة» لا تريد لمزدة أن تهنأ بأمنها، وتسعى لإفساد وعرقلة الجهود الأمنية التي تدعمها كل قبائل مزدة.

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