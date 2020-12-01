المشري يشارك في اجتماع دعا إليه السراج بشأن الوضع الاقتصادي

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أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، مشاركة رئيس المجلس، خالد المشري، في الاجتماع الذي دعا إليه، الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بشأن مناقشة تجميد إيرادات النفط.

وذكر المكتب الإعلامي للدولة، أن الاجتماع عقد في حضور كلّ من النائب الأول لرئيس مجلس النواب بطرابلس، عامر عمران، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير المالية، فرج بومطاري، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.