انتهاء الاجتماع الطارئ الذي دعا له السراج بشأن تداعيات تجميد الإيرادات النفطية

أعلن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، غالب الزقلعي ، اليوم الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن تداعيات تجميد الإيرادات النفطية، موضحة أنه يتم الإعداد لتجهيز بيان ختامي حول نتائجه.

وكان السراج ، قد وجّه خطابا إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة ،من أجل عقد اجتماع تقابلي عاجل ،اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في طرابلس.

وأشار السراج في خطابه، إلى أن هذه الدعوة تأتي إيماءً للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي، ومن باب المسؤولية القانونية والتاريخية.

وأوضح السراج في خطابه، أن الاجتماع سيناقش التداعيات والآثار المترتبة عل عملية تجميد الإيرادات النفطية، واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحر والمزيد من التشظي والانفصال

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