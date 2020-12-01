ثلاث طائرات عسكرية تركية تفرغ حمولتها بقاعدة الوطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

أفرغت ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية حمولتها، اليوم الثلاثاء، بقاعدة الوطية غرب ليبيا، وفق مصادر “العربية/الحدث“.

وكانت اتجهت في 26 نوفمبر الماضي، 3 طائرات شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا بحسب مصادر “العربية/الحدث” وذلك بعد أيام قليلة على إعلان الجيش الألماني أن أنقرة منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي “إيريني” من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا فيما نفت تركيا الأمر، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء، وأن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من السلطات التركية.