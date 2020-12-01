بن غربية ينتقد قرار تكليف الدكتورة مروى عبدالرازق بالعمل كمستشار برئاسة أركان الوفاق

أخبار ليبيا 24

انتقد القائد الميداني في مجموعات الوفاق المسلحة الطاهر بن غربية، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق، الفريق محمد الحداد، في قراره بتكليف الدكتورة مروى عبدالرازق خميس بالعمل كمستشارة تخطيط وتقييم أداء برئاسة الأركان العامة.

وفي تصريح تلفزيوني، انتقد بن غربية القرار، قائلا، “سيدة كانت خارج ليبيا ومتزوجة من أجنبي وتابعة للنظام السابق تم تعيينها مستشارة، ما القصة؟”.

وتابع، “هل عقمت ليبيا من الرجال؟، احترموا عقولنا”، وأضاف، “عليكم النظر إلى حال المواطنين، وفروا السيولة وعدلوا المرتبات وعالجوا الجرحى واهتموا بالدولة التي أصبحت ضائعة في مهب الريح” على حد تعبيره.

وقال، “المشكلة في سلبيتنا، وكلمتنا لابد أن تكون واحدة ولابد من توحيد الصف والضغط بكل الوسائل المشروعة، ولتكن نقطة البداية من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان قد أصدر رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق، الفريق محمد الحداد، قرارًا بتكليف الدكتورة مروى عبدالرازق خميس بالعمل كمستشارة تخطيط وتقييم أداء برئاسة الأركان العامة، بمكافئة مالية مقطوعة قدرها 3 آلاف دينار ليبي شهريا.