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“تعليم الوفاق” تعلن إلغاء امتحان التاريخ لمرحلة التعليم الأساسي في 7 مراقبات

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت وازرة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، إلغاء الامتحان النهائي لمادة التاريخ لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020 بمراقبات التعليم “نالوت والحرابة وكاباو ووازن والحوامد ودرج وغدامس”.

وشددت الوزارة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، على تحديد موعد إجراء امتحان مادة التاريخ للمناطق المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار بتاريخ الأحد الموافق 6-12-2020.

ولفتت الوزارة إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مشددة أنه على الجهات المعنية تنفيذه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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