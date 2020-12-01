“تعليم الوفاق” تعلن إلغاء امتحان التاريخ لمرحلة التعليم الأساسي في 7 مراقبات

أعلنت وازرة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، إلغاء الامتحان النهائي لمادة التاريخ لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020 بمراقبات التعليم “نالوت والحرابة وكاباو ووازن والحوامد ودرج وغدامس”.

وشددت الوزارة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، على تحديد موعد إجراء امتحان مادة التاريخ للمناطق المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار بتاريخ الأحد الموافق 6-12-2020.

ولفتت الوزارة إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مشددة أنه على الجهات المعنية تنفيذه.

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