عمداء بلديات المنطقة الشرقية: عاجزون عن تلبية احتياجات المواطنين بسبب عدم ورود المخصصات المالية

قال عمداء بلديات شرق ليبيا إنه منذ انتخاب البلديات قبل ست سنوات، وهي تعاني من عدم ورود المخصصات المالية، ولم يصرف لها إلا مبالغ تسييرية لا تفي حتى مصاريف دواوين البلديات.

وأضاف عمداء البلديات، في بيان مرئي لهم، أنهم طيلة الفترة التي تعرضوا فيها لمطالب المواطنين، وحاولوا بشتى الطرق تهدئة الوضع حفاظا على السلم الاجتماعي، حتى وصل بها الحال إلى عدم القدرة لإقناع الشارع وعدم مقدرتهم على تلبية الاحتياجات نظرا لعدم وجود المخصصات المالية.

ودعا عمداء البلديات، لاجتماع عاجل مع رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة المؤقتة ومحافظ المصرف المركزي البيضاء، ووزيري الحكم المحلي والمالية بـ”المؤقتة”؛ للاتفاق على آلية فعالة تضمن تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال العمداء، إنه لابد من تشكيل لجنة من خمسة إلى سبعة أعضاء من العمداء لتمثيل البلديات في الاجتماع مع المسؤولين حسب الدوائر الانتخابية، داعين إلى مراعاة الدوائر الكبيرة من حيث التمثيل.

وشدد العمداء على ضرورة صرف مخصصات مالية لتسديد الديون التي تورطت فيها البلديات طيلة فترة عملها، مؤكدين على صرف المخصصات المالية على المختنقات والأزمات وإيجاد حلول بشكل عاجل وعملي.

وأضاف عمداء البلديات أنه لابد من صرف مستحقات البلدية من إيرادات الضرائب من أجل تنفيذ مشروعات مهمة وفقا للاتفاق مع رئيس الحكومة، ثم إحالتها إلى حساب خاص يسمى بحساب التحول إلى البلديات، مشددين على ضرورة صرف مستحقات البلديات من الباب الثاني بشكل منتظم وشهري.

وحذر العمداء من أزمات وكوارث قد تحدث نتيجة الظروف المناخية التي تمر بها جميع البلديات، والتي قد تسبب أضرارا جسيمة في بعض البلديات إذا تعرضت للغرق نتيجة الأمطار وكذلك مشاكل البنية التحتية.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء الملتقى السياسي الليبي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الافتراضي الثالث لأعضاء الملتقى السياسي الليبي، وكان قد عُقد اجتماعان الأسبوع الماضي، لوضع آلية لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى حكومة منفصلة تعمل على إدارة المرحلة التمهيدية الجديدة.

وكانت الاجتماعات المباشرة والمحادثات عبر الاتصال المرئي قد فشلت في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيداً لمخرجات مؤتمر برلين.

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