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عاجل// “الرئاسي”: الاجتماع الطارئ الذى دعا اليه السراج بحث آليات رفع تجميد الإيرادات النفطية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحث آليات رفع تجميد الإيرادات النفطية .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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