عاجل// “الرئاسي”: الاجتماع الطارئ الذى دعا اليه السراج بحث آليات رفع تجميد الإيرادات النفطية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحث آليات رفع تجميد الإيرادات النفطية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24