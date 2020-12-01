الرئاسي: تشكيل لجنة مشتركة مع “مالية المنطقة الشرقية”.. ورفع تجميد إيرادات النفط

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن المشاركين باجتماع الإيرادات النفطية توافقوا على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارتي مالية “الوفاق” والمنطقة الشرقية “الحكومة الليبية” لتنسيق المسائل المالية تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن المشاركين في اجتماع الإيرادات النفطية رحبوا بعقد اجتماع قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لوضع حلول عاجلة للاقتصاد.

وتابع: “تم التوافق على البحث في آلية رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي مع تفعيل آلية الرقابة والالتزام بالشفافية”، مشيرا إلى أن المشاركين في اجتماع الإيرادات النفطية حثوا أعضاء الحوار السياسي على الإسراع في الوصول إلى توافقات تنهي الانقسام وتمهد للانتخابات.

ودعا رئيس ‫المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ‫فائز السراج‬ إلى اجتماع اليوم الثلاثاء لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط واقتراح الحلول الناجحة لحل الأزمة.

ووجه السراج الدعوة لكل من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ووزير التخطيط بالحكومة نفسها الطاهر الجهمي.

كما شملت الدعوة كلا من رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي ورئيس النواب المنشقين حمودة سيالة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.