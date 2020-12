اجتماع لـ”الوفاق” برئاسة السراج يبحث آليات رفع تجميد الإيرادات النفطية ويؤكد على تفعيل الرقابة والتقيد بمعايير الإفصاح والشفافية

الاجتماع يرحب بعقد اجتماع قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ويطالب بالتحلي بروح المسؤولية لوضع حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية

