عاجل// الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه السراج: نحث أعضاء الحوار السياسي في تونس ولقاءات مجلسي النواب والدولة بالمغرب على استحضار مصالح الوطن العليا والتسامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أو جهوية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أكد على ضرورة حث أعضاء الحوار السياسي في تونس ولقاءات مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة بالمغرب على استحضار مصالح الوطن العليا والتسامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أو جهوية والإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن وإنهاء حالة التشظي والانقسام تمهيدا للوصول إلى مرحلة الانتخابات لتكون كلمة الشعب هي الفيصل.

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