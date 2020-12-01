الرئاسي يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع مسؤولين كبارًا حول تجميد إيرادات النفط

أخبار ليبيا 24

كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاجتماع المنعقد صباح اليوم بحضور وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس ورئيس الرقابة الإدارية والنائب الأول ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الرئاسي في بيان له، إن الاجتماع ناقش تجميد العائدات النفطية وآثار عملية التجميد، مشيرا أنه تم الاتفاق على تفعيل دور اللجنة المشتركة والتي تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية وديوان المحاسبة وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية للتنسيق في الأمور ذات العلاقة بالمالية العامة تحقيقا للمصالح العليا.

ودعا المجتمعون إلى عقد اجتماع آخر في وقت قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتأكيد على مطالبهم لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه الاقتصاد المحلي.

واتفق الحضور أيضا على البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي مع ضرورة التأكد على تفعيل الرقابة والتقييد بمعايير الشفافية.

وكان قد أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، عن عقد اجتماع موسع، مع عدد من رؤساء المجالس والوزراء والمؤسسات الاقتصادية والرقابية، لمناقشة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تمر به ليبيا.

ووجه السراج، الإثنين، دعوة لكل من رؤساء مجلس النواب والدولة والأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزير التخطيط المفوض ووزير المالية المفوض ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.