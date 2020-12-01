سويكر ورقة الإخوان للسيطرة على مجلس النواب

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية للدفع بـ عضو مجلس النواب الموازي سليمان خطاب سويكر لتولي رئاسة مجلس النواب في الجلسة المرتقب عقدها في غدامس.

و أوضحت مصادر صحفية عدة ، أن رئيس المجلس الموازي حمودة سيالة وافق على التنازل عن فكرة توليه رئاسة المجلس الموحد، لـ سويكر مشيرة إلى أن جماعة الإخوان تعتبر أن سويكر ورقة جديدة للمناورة مع المنطقة الشرقية.

و أشارت المصادر إلى أن سويكر قدم كل فروض الولاء و الطاعه لحكومة الوفاق غير المعتمدة، حتى على حساب دائرته الإنتخابية التي من المفترض أنه يمثلها في مجلس النواب ، مشيرة إلى أن مساعي الإخوان للدفع بـ سويكر لرئاسة مجلس النواب، تأتي بعد تحطم آمالها في تنصيبه رئيسا للمجلس الرئاسي بالفترة الانتقالية الجديدة.

و شددت المصادر على أن سيالة وبعض الأعضاء المحسوبين على جماعة الإخوان و بالتنسيق مع عضوتي منتدى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص و أم العز الفارسي، اتفقوا على الدفع بـ سويكر لهذا المنصب، خلال الجلسات التي عقدت في تونس. وأوضحت المصادر أن جهود الإخوان واجهتها توافقات بين أعضاء مجلسي النواب والدولة ، في الجلسات التي عقدت في أكتوبر الماضي بالمغرب، وأفضت إلى تأييد تولي المستشار عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي في الفترة الانتقالية، ومعايير اختيار المناصب السيادية.

وأضافت المصادر أن سويكر كان من ضمن اسباب الانقسام السياسي بع دأن لاذ بالفرار إلى معسكر الإخوان لتحقيق مصالحه الخاصة ، مشيرة إلى أن سويكر كان مؤيدي حفتر و داعم للحرب على طرابلس قبل أن يتراجع و يصفها بحرب دوافعها سياسية.

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