باشاغا يبحث أوضاع شركة الخطوط الجوية الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

أدى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء بزيارة لشركة الخطوط الجوية الليبية التقى خلالها المدير العام للشركة جلال الشارده وموظفي الشركة وأطلع على نشاط الشركة وأوضاعها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مدير عام شركة الخطوط الجوية استعرض أوضاع الشركة والعوائق التي حالت دون تطوير قطاع التشغيل وخاصة الأزمة المالية وتداعياتها على التشغيل بسبب جائحة كورونا.

وأكد باشاغا سعيه للعمل على تذليل الصعاب التي تواجه الشركة والدفع بها للأمام.