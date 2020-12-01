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باشاغا يبحث أوضاع شركة الخطوط الجوية الليبية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

أدى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء بزيارة لشركة الخطوط الجوية الليبية التقى خلالها المدير العام للشركة جلال الشارده وموظفي الشركة وأطلع على نشاط الشركة وأوضاعها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مدير عام شركة الخطوط الجوية استعرض أوضاع الشركة والعوائق التي حالت دون تطوير قطاع التشغيل وخاصة الأزمة المالية وتداعياتها على التشغيل بسبب جائحة كورونا.

وأكد باشاغا سعيه للعمل على تذليل الصعاب التي تواجه الشركة والدفع بها للأمام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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