مفوضية اللاجئين تتصدق على 74 عائلة من نازحي تاورغاء بملابس و مستلزمات النظافة الشخصية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، عن توزيع مستلزمات النظافة الشخصية والملابس والبطانيات والمصابيح الشمسية على 74 عائلة في ثلاث مخيمات لنازحي تاورغاء في بنغازي .

وأوضحت المفوضية، في بيان عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك”، أنها باشرت توزيع الصدقات بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، مبينة أن عملية التوزيع تمت في مخيمات

الانابيب وشبنة وسيدي فرج .

وأشارت إلى أنه قد حصل على الصدقات خلال حملة الشتاء أكثر من 5,000 شخص في المنطقة الشرقية.

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