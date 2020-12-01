طرابلس.. أعضاء الغرف التجارية يحتجون على تردي الاقتصاد

نظم عدد من منتسبي وأعضاء الغرف التجارية أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة طرابلس وقفة احتجاجية رفضاً للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وجاءت الوقفة بعد اختتام اجتماع منتسبي وأعضاء الغرف التجارية الذي عُقد بمقر الغرفة؛ وذلك لمناقشة وحلحلة الأزمات الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن.

ورفع الأعضاء المحتجون لوحات طالبوا فيها بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ومطالبة المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف لكافة الأنشطة، وفتح الاعتماد دون شروط تعجيزية.

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