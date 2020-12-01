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افتتاح قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى امحمد المقريف

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مستشفى امحمد المقريف التعليمي المركزي بمدينة اجدابيا، افتتاح قسم مناظير الجهاز الهضمي من قبل إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية بحضور عميد البلدية وآمر منطقة الخليج العسكرية المكلف ومدير المستشفى.

وتخلل حفل الافتتاح جولة تفقدية داخل المستشفى اطّلع القائمون على وزارة الصحة خلالها على سير العمل والتطوير الذي يشهده المستشفى ليقدم خدمة طبية تليق بالمرضى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة بالحكومة الليبية والقيادة العامة للجيش للاهتمام بهذا المرفق الطبي الذي يُغطي مساحة جغرافية شاسعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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