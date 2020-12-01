عبد الله بليحق: مجلس النواب استلم مقار السلطة التشريعية بمدينة سرت

أعلن مجلس النواب اليوم الثلاثاء عن استلام مقار السلطة التشريعية بمجمع قاعات ”واقادوقو” في ندينة سرت.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن لجنة حصر واستلام المقار الخاصة بالسلطة التشريعية قامت بزيارة على مدى اليومين الماضيين لمدينة سرت، حيث التقوا خلال الزيارة برئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، ومدير أمن المديرية، وعدد من الضباط ومنتسبي المديرية، كما التقوا بمسؤولي الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، ومدير مجمع قاعات واقادوقو.

وأوضح بليحق في بيان له، اطلعت عليه “الساعة 24″، أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية للمقار الخاصة بمجلس النواب وعقب الزيارة أقيمت مراسم التسليم والاستلام بين لجنة حصر واستلام مقار السلطة التشريعية والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.

وتوجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بالشكر لأهالي مدينة سرت ورئيس المجلس التسييري ومدير مديرية أمن سرت والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية ومدير مجمع قاعات واقادوقو، شاكراً لهم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.