دي مايو: إيطاليا لا تُمارس “النفوذ الاستعماري” على ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن هدف بلاده في الصراع الدائر في ليبيا هو إعادة الأطراف إلى السلام وليس ممارسة “النفوذ الاستعماري” عليها.

ونفى دي مايو في لقاء أجرته معه قناة “راي أونو” الإيطالية، اتّباع بلاده نهج الحقبة الاستعمارية الذي تمارسه بعض الدول من خلال التأثيرات التي تقوم بها على ليبيا، مؤكدا أنه ليس هو النهج الذي تتبعه إيطاليا مشيراً إلى دفاعه عن الأصول الجيو استراتيجية لبلده والتي ما تزال موجودة.

وعرّج دي مايو على علاقة إيطاليا بأوروبا والتي تتراجع حسب وصفه في جميع السياقات وليس فيما يتعلق بالملف الليبي فقط، ولكن رأى أن هناك نورا في نهاية النفق حتى وإن كان بعيدا حسب وصفه، فيما يتعلق بنهاية الصراع في ليبيا.

وتتقدم إيطاليا في الملف الليبي وتكون في مقدمة صفوف الدول من أجل حل الأزمة الليبية تارة، وتأخذ الكراسي الخلفية تارة أخرى، لتدخل دول أخرى في المقدمة، لكن موقع ليبيا الجغرافي لدى إيطاليا هو الذي يجعلها لا تتغيب عن أي اجتماع يخص الأزمة الليبية خاصة أن عديد الملفات الأمنية والاقتصادية تعد ملفات مهمة لدى إيطاليا.

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