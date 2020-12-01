الأسطى: آليات اختيار السلطة التنفيذية التي وضعتها البعثة الأممية مفصلة على شخصيات بعينها

اعتبر عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس وعضو لجنة الحوار خالد الأسطى، اليوم الثلاثاء، الآليات التي وضعتها البعثة الأممية لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة أنها مفصلة على شخصيات بعينها، معربا عن رفضه لتلك الآليات .

وأوضح الأسطى، في تدوينه له على موقع “فيسبوك”،أن المشكلة هي الآليات المفصلة على الأشخاص، والتي تعكس مصالح شخصية ضيقة، مؤكدا أنها غير مقبولة.

وأضاف الأسطى أن الحل يكمن في الآليات الشفافة غير المفصلة على أشخاص، والتي تؤتي نتائج سريعة عادلة وتقبل من الجميع.

وفي وقت سابق، كشف مصدر من داخل الحوار السياسي عن وجود خلافات بين أعضاء الحوار السياسي من جانب والبعثة الأممية للدعم في ليبيا من جانب آخر حول الآليات التي طرحتها لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدين.

وأوضح المصدر أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها يدعمون “الخيار الثالث” المفصل على قياس وزير داخلية الوفاق غير المعتمدة فتحي بشاغا لوصوله إلى رئاسة الحكومة بالسلطة المقبلة.

وفي 21 نوفمبر الحالي، عرضت البعثة الأممية لدى ليبيا على أعضاء منتدى الحوار السياسي، 4 آليات لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، واعتبرتها أنها أفضل أوجه التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين المشاركين في منتدى تونس .

وجاء في الخيار الثالث كما عرضته البعثة الأممية، أن تتم تسمية المرشحين للمجلس الرئاسي من خلال المجمعات الانتخابية، ما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب، و5 للشرق، و7 للغرب، ويتم التصويت عبر جولتين داخل المجمعات الانتخابية، ويصبح الفائزون في السباقات الثلاثة، أعضاء مختارين في المجلس الرئاسي، وإذا تمت تسمية مرشح واحد فقط في إقليم ما، يعتبر هذا المرشح فائزا تلقائيا في ذلك الإقليم دون الحاجة للتصويت من قبل الجلسة العامة.

وعن اختيار رئيس الوزراء، اقترحت البعثة الأممية أن تتم تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية، ما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب، و5 للشرق و7 للغرب، ويتم التصويت عبر جولتين، ويتم اختيار الفائز عن كل إقليم، وتقوم الجلسة العامة بالتصويت على الفائزين الثلاثة من الأقاليم عبر جولتين، والفائز يصبح رئيسا للوزراء.

وبعد اختيار رئيس الوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاثة الفائزين من الأقاليم بشرط أن يكون من الإقليم ذي العدد الأكبر من السكان والمختلف عن إقليم رئيس الوزراء، ويقوم رئيس الوزراء باختيار نائبين من إقليمين مختلفين عن إقليمه؛ بحيث يكون أحد الثلاثة رئيس الوزراء ونائبيه .

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