“وزارة داخلية الوفاق”: باشاغا ناقش مع مسؤولي شركة الخطوط الليبية الأزمة المالية

زار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء شركة الخطوط الجوية الليبية، وعقد لقاء بالمدير العام للشركة الكابتن جلال الشاردة، وموظفي الشركة.

وزعمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها، اطلعت عليه “الساعة 24″، أن باشاغا اطلع خلال هذه الزيارة على نشاط الشركة، وأن مدير عام الشركة استعرض الظروف التي تعيشها الشركة والعوائق التي حالت دون تطوير قطاع التشغيل على الوجه المألوف، وخص بالذكر الأزمة المالية وتداعياتها على التشغيل بسبب جائحة كورونا.

وأضاف البيان أن باشاغا أبدى وقوفه وسعيه بالعمل على تذليل هذه الصعاب والدفع بالشركة إلى الأمام، على حد ادعائه.