«معيتيق»: لا نحتاج لقوات خارجية والأيام المقبلة تشهد تحولا في علاقتنا مع تركيا

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، إن ليبيا لا تحتاج إلى وجود قوات خارجية، على حد قوله.

وزعم معيتيق، في كلمة بمنتدى الحوار المتوسط في العاصمة روما، أن تحول العلاقة مع تركيا من الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي سيكون له أهمية كبرى في الأيام المقبلة.

وادعى قائلا “لم نجد إلا تركيا لتقف إلى جانبنا بعدما طلبنا مواصلة دعمنا من دول كبرى منها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا”.

وأشار إلى أن اتفاق المجلس الرئاسي الليبي مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر حول رفع الحصار النفطي دفع إلى وقف إطلاق النار والحوار في تونس، مؤكدا أنه بدون دعم صادرات النفط سينهار الاقتصاد الليبي.

ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ستواجه الكثير من المشكلات الداخلية ولكنها لن تغفل عن العمل على استقرار ليبيا والشرق الأوسط، حسب قوله.

وكان معيتيق، رد على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) عما اذا كان يؤكد ترشحه لقيادة الحكومة الموحدة المستقبلية، قائلا “سأكون سعيدا لخدمة الشعب الليبي إذا اختارني”.

وأضاف “إذا حدث هذا، فسألتزم أولا قبل كل شيء من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، والعمل مع المصرف المركزي لحل أزمة السيولة، والتوزيع العادل لعائدات الطاقة”.