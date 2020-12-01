القضاء على إرهابيين اثنين بجبال جيجل شرق الجزائر

أعلن الديوان التونسي للمعابر الحدودية أن حركة عبور المسافرين والحركة التجارية عبر معبر رأس الجدير من محافظة مدنين, جنوب البلاد, منذ فتح الحدود البرية مع ليبيا تتم بسلاسة.

وأفاد بلاغ للديوان التونسي للمعابر الحدودية اطلعت عليه “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء، بأن المعبر سجل منذ فتحه يوم 14 نوفمبر الفارط والى غاية يوم 24 من الشهر ذاته دخول 9910 مسافر وخروج 8901 مسافر ودخول 3305 سيارة وخروج 2641 سيارة ودخول 849 شاحنة وخروج 456 شاحنة.

وأكد الديوان التونسي للمعابر الحدودية بأنه تبعا للفيديو الذي يتم تداوله على بعض المواقع الالكترونية حول وجود مئات الشاحنات عالقة بمعبر رأس الجدير أن هذا الفيديو وقع تصويره في الجانب الليبي وخارج المعبر الحدودي المستغل من قبل الديوان.