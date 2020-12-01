صنع الله يبحث مع شركة إيني الإيطالية سبل استئناف مشاريعها المتوقفة

ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي والوفد المرافق له، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز محمد بن شتوان.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط جملة من المواضيع الملحّة، والتي كان في مقدمتها استئناف المشاريع الهامة والمتوقفة بسبب شح الميزانيات المالية التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشاريعها وللإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركائها، والمحافظة على معدلات الإنتاج بالحقول البرية والبحرية لدى الشركة، والعمل على زيادتها تدريجيًا، ودعم قطاع الطاقة في ليبيا على جميع الأصعدة.

وخلال كلمته الترحيبية بالوفد الإيطالي لشركة إيني، علّق صنع الله قائلًا: “نحن كمجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط نعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية مع شركة إيني، ونسعى إلى استمرار هذه الشراكة الاقتصادية البناءة إلى أبعد ما يمكن، لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

ومن جهته، عبّر ديسكالزي على فخره بالعلاقات الثنائية التي تربط إيطاليا بليبيا في قطاع النفط والغاز، وهنأ محمد بن شتوان بتقلّده مهمة رئاسة لجنة الإدارة المشغل بشركة مليته، متمنيًا له ولزملائه أعضاء اللجنة وكل العاملين بها بجميع المواقع التوفيق، وعلّق في مستهل كلمته قائلًا: “تربطنا بليبيا بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصّة علاقات اقتصادية، وهي روابط قوية كان لها دور كبير في استمرار هذه الشراكة البناءة بين المؤسسة وإيني”.

وأكد ديسكالزي التزام الشركة الكامل بأنشطتها التشغيلية ومشاريعها في ليبيا، إضافةً إلى دعم مبادرات المؤسسة الوطنية للنفط لبناء القدرات ولتوفير معدات الحماية الطبية والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كوفيد-19، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وفي كلمة لرئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليتة، علّق محمد بن شتوان بأنه سيضع كل خبرته التي اكتسبها طيلة السنوات الماضية بقطاع النفط الليبي للارتقاء بأعمال الشركة، من خلال التعاون الوطيد مع أعضاء لجنة الإدارة وكل العاملين بها، ومن خلال التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشريك الاستراتيجي شركة إيني الإيطالية”.

كما ناقش الطرفان التقدم المحرز في مشروع تطوير التركيبين (أ،هـ) والذي سيزيد من المعدلات الطبيعية لإنتاج الغاز في بحر السلام في السنوات القادمة، كما سيضمن تزويد السوق المحلية بالغاز.

وأضاف عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير حول هذا الموضوع أن المستشارين والمختصين بالمؤسسة يقومون بجهود استثنائية للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها في بعض الحقول النفطية، مع الأخذ في الاعتبار أن تتناسب مع طبيعة الحقل وحسب اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك، وكذلك من خلال اتخاذ الخطوات والبروتوكولات الصحيحة التي تساهم في الرفع من القدرة الإنتاجية بشكل آمن والمحافظة على المكامن النفطية.

كما أعرب المدير التنفيذي لشركة إيني عن تقديره للجهود الاستثنائية التي قامت وتقوم بها الإدارة العليا بالمؤسسة الوطنية للنفط وكل العاملين بقطاع النفط الليبي، والمحافظة على المصدر الوحيد للدخل في الدولة الليبية، مؤكدًا بأن شركة إيني ستستمر في دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا بأنها أحد أبرز حلفائنا حول العالم.

هذا وحضر الاجتماع عن جانب المؤسسة كل من: مدير عام التسويق الدولي عماد بن رجب، ومدير النفط الخام نعيمة صوان. كما حضر عن جانب إيني الإيطالية كل من: أليساندرو بوليتي مدير عام شركة إيني للموارد الطبيعية، وعبد المنعم العريفي مدير عام شركة إيني شمال أفريقيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية