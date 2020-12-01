أعضاء ملتقى الحوار يستأنفون جلساتهم عبر تقنية الفيديو

استأنف اليوم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، المفاوضات عبر تقنية الفيديو، للتوصل إلى آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستدير مرحلة تمهيدية تسبق موعد الانتخابات العامة، المقررة نهاية العام المقبل.

وبحسب مصادرنا فإن محادثات تدور حول مقترحات أعضاء الملتقى للخروج بتوافق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية، للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في اجتماعات تونس المباشرة.

هذا ويعد اجتماع اليوم هو الثالث لأعضاء الملتقى السياسي الليبي، فقد سبقه اجتماعان الأسبوع الماضي لوضع آلية لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة، المتمثلة في المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى حكومة منفصلة.

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