دي مايو: علاقة إيطاليا بأوروبا فيما يخص الملف الليبي تتراجع 

أخبار ليبيا 24

تفي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اتباع بلاده نهج الحقبة الاستعمارية في ليبيا، مشيرا إلى أن إيطالي تهدف إلى إعادة الأطراف الليبية إلى السلام.

وفي تصريحات صحفية نفى دي مايو، “اتّباع بلاده نهج الحقبة الاستعمارية الذي تمارسه بعض الدول من خلال التأثيرات التي تقوم بها على ليبيا”.

وأكد دي مايو أن علاقة إيطاليا بأوروبا تتراجع في جميع السياقات وليس فيما يتعلق بالملف الليبي فقط، وتابع “أرى أن هناك نورا في نهاية النفق حتى وإن كان بعيدا، فيما يتعلق بنهاية الصراع في ليبيا”.