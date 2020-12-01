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في أول ظهور لها بعد تكليفها.. مروة دفاع طرابلس مثقلة بالديون

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الدكتورة مروة الهواري، المقيمة في ماليزيا والمتخصصة في “إدارة البيئة” والمكلفة من قبل محمد الحداد رئيس أركان حكومة الوفاق ، للعمل مستشارًا لتقييم الأداء، في أول ظهور لها بعد تكليفها بمهام منصبها، أن التجار الذين تعاملوا مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، يواجهون الكثير من المشاكل.

وأوضحت الهواري، في تسجيل مرئي نشرته على صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن التجار الذين تعاملوا مع دفاع الوفاق، لديهم فواتير مستحقة بملايين الدولارات لم تسدد عن عملهم خلال الفترة من 2013م إلى 2014م.

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وأضافت أن الكثير من الشكاوي موجودة لدى دفاع الوفاق بخصوص هذه الفواتير  والمستحقات، مُتابعة أنها حاولت الاستعلام من الرقابة الإدارية عن أسباب عدم تسديد الفواتير.

وكان الحداد أصدر قرارًا بتعيين الهواري، من مواليد مدينة الإسكندرية المصرية، ومتزوجة من مصري ومقيمة في ماليزيا، مستشارة تخطيط وتقييم أداء برئاسة الأركان العامة للوفاق براتب قدره 3 آلاف دينار.

ويُعد القرار فضيحة، في ظل أن الهواري، متخصصة في “إدارة البيئة”، ولا علاقة لها بمهام مستشار التخطيط وتقييم أداء برئاسة أركان الجيوش.

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  • جن غير ف مروي عادي مش ضروري متخصص تماهو ناكر ومحمود الغوريلا مليهمش علاقة بالعسكرية ويتكلمو عن صواريخ ف القصعة وزاوية قديفة الهاون ماهو بشير بو التواتي اطلع م الحوازة صارت التورة وهوه يحلب ف البقرة لابس سروال عربي قصه داره فرعه وخش التورة وماسك رقبة طرابلس غوط الرمان وعليه الطوووط كلا فبراير جحش ل ايجي يركب عليها وتبو الحق ي عيت انتم ولا تورة ميبونه تورة بوطانه مفيش حد محصلش فيها طريق

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