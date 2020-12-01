في أول ظهور لها بعد تكليفها.. مروة دفاع طرابلس مثقلة بالديون

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الدكتورة مروة الهواري، المقيمة في ماليزيا والمتخصصة في “إدارة البيئة” والمكلفة من قبل محمد الحداد رئيس أركان حكومة الوفاق ، للعمل مستشارًا لتقييم الأداء، في أول ظهور لها بعد تكليفها بمهام منصبها، أن التجار الذين تعاملوا مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، يواجهون الكثير من المشاكل.

وأوضحت الهواري، في تسجيل مرئي نشرته على صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن التجار الذين تعاملوا مع دفاع الوفاق، لديهم فواتير مستحقة بملايين الدولارات لم تسدد عن عملهم خلال الفترة من 2013م إلى 2014م.

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وأضافت أن الكثير من الشكاوي موجودة لدى دفاع الوفاق بخصوص هذه الفواتير والمستحقات، مُتابعة أنها حاولت الاستعلام من الرقابة الإدارية عن أسباب عدم تسديد الفواتير.

وكان الحداد أصدر قرارًا بتعيين الهواري، من مواليد مدينة الإسكندرية المصرية، ومتزوجة من مصري ومقيمة في ماليزيا، مستشارة تخطيط وتقييم أداء برئاسة الأركان العامة للوفاق براتب قدره 3 آلاف دينار.

ويُعد القرار فضيحة، في ظل أن الهواري، متخصصة في “إدارة البيئة”، ولا علاقة لها بمهام مستشار التخطيط وتقييم أداء برئاسة أركان الجيوش.