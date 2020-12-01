“الرئاسي”: تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مالية المنطقة الشرقية لإعداد ميزانية موحدة ورفع تجميد إيرادات النفط

كشف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن تجميد الإيرادات النفطية، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، وعماري زايد عضو الرئاسي، وعامر عمران النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وفرج بومطاري وزير مالية الوفاق، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وخالد المشري رئيس مايسمى بمجلس الدولة .

وأوضح بيان صادر عن الرئاسي منشور عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي، أن الاجتماع ناقش تداعيات تجميد الإيرادات النفطية، مبينا أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تفعيل دور اللجنة المالية المشتركة والتي تضم أعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية للشروع في توحيد المالية العامة وإعداد مشروع ميزانية موحد .

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث آلية رفع التجميد القائم على ايرادات النفط واعادة الامور إلى نصابها الطبيعي، مع التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعاييرالإفصاح والشفافية لإيرادات النفط، مشيرا إلى أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن ترحيبهم بعقد اجتماع في أقرب وقت لمجلس إدارة المصرف المركزي طرابلس لوضع الحلول العاجلة للاشكاليات التى تواجه الاقتصاد .

وطالب البيان أعضاء الحوار السياسي في تونس والنواب المشاركين في لقاءات طجة بالمغرب بالإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن وتنهي حالة التشظي والانقسام تمهيدا لمرحلة الانتخابات التي ستكون فيها كلمة الشعب هي الفيصل .. وفقا لما جاء بالبيان .

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