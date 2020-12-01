سيريني : الحوار حل أمثل لـلأزمة الليبية و منطقة المتوسط

أكدت نائبة وزير الخارجية الايطالية، مارينا سيريني، الثلاثاء، أن تعزيز الحوار والبحث عن حلول سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، يمثل أولوية في معالجة الأزمات في منطقة البحر الابيض المتوسط.

و شددت سيريني، خلال منتدى حوارات البحر المتوسط، على أن إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية مهم لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط ​​بأسرها،مشيرة إلى أن النهج المشترك من طرف المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد لدعم الجهود الليبية من أجل احلال السلام.

و أشارت نائبة وزير الخارجية الايطالية إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يعد خطوة إيجابية للحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، والسماح باستئناف إنتاج النفط وصادراته وإعادة بناء الثقة بين الليبيين.

و حول الأزمة السورية ،، أكدت سيريني أنه لا يمكن أن يكون هناك حلا عسكريا للأزمة ، معتبرة أن العملية السياسية التي يدعمها المجتمع الدولي، يمكن أن توفر السلام الذي يمكنه الصمود.

وبشأن الصراع الفلسطيني-الصهيوني، شددت سيريني على ضرورة دعم التوصل إلى حل الدولتين العادل والقابل للحياة، عبر التفاوض المباشر بين الطرفين.

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