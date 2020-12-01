المعهد العالي للقضاء: بدء دورة تدريبية للقضاة الجدد لإدارة الجلسات

عقد المستشار د. فرج سليم ناجي المدير العام للمعهد العالي للقضاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لإعطاء اشارة الانطلاق في تنفيذ الحقيبة التدريبية للسنة القضائية 2021/2020 م.

وضم الاجتماع كلا من المستشار رجب ضو عثمان رئيس فرع ادارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس.

ووفق الصفحة الرسمية للمعهد العالي للقضاء بفيسبوك فقد تم إعداد هذا التدريب من قبل الخبراء المختصين بالمعهد بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

وأضاف المعهد أنه تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة البدء في تدريب القضاة الجدد ممن تم إلحاقهم للعمل بالمحاكم كقضاة وفقا للقرارات الصادرة حديثا عن المجلس الاعلى للقضاء.

واختتم أنه من خلال الدورات التدريبية المعدة بالخصوص، سيتم التركيز على الموضوعات والمهارات التالية (إدارة الجلسات، إدارة الدعوى، تسبيب القرارات والاحكام القضائية).