اجتماع موسع لبحث تداعيات تجميد عائدات النفط

دعا المجلس الرئاسي أعضاء الحوار السياسي ومجلسي النواب والدولة، إلى استحضار مصالح الوطن والتسامي على المصالح الضيقة، والإسراع في الوصول إلى توافقات تنهي الانقسام للوصول إلى مرحلة الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم تم خلاله بحث آليات رفع التجميد القائم حاليا لإيرادات النفط بالمصرف الليبي الخارجي.

وأوضح المجلس أنه تم التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية فيما يخص إيرادات النفط، لافتا إلى أن الاجتماع اتسم بإظهار روح المسؤولية وإعلاء مصلحة الوطن من الجميع.

هذا ورحب المجتمعون بعقد اجتماع في وقت قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

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