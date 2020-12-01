وفدا النواب والدولة في طنجة يتفقان على تشكيل لجنة مصغرة تبدأ عملها خلال أيام

أصدر وفدا مجلسي النواب ومايسمى مجلس الدولة المشاركان في الاجتماعات المنعقدة بمدينة طنجة المغربية، بيانا اليوم الثلاثاء، أعلنا خلاله- التوافق على تشكيل لجنة مصغرة تبدأ عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية .

ودعا البيان الختامي لاجتماع طنجة بين وفدي مجلس النواب ومايسمى بمجلس الدولة إلى وضع آلية عادلة ومتوازنة للمناصب العليا في السلطة التنفيذية، مؤكدا التمسك بالعملية السياسية وفق المرجعيات الدولية .

وكانت الاجتماعات بين وفدي مجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة قد استؤنفت أمس الاثنين بمدينة طنجة في المغرب بدلا من بوزنيقة، في محاولة لحل الخلافات القائمة، حول ملف المناصب السيادية، وتوزيعها الجغرافي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24