وقفة احتجاجية لموظفى الشركة العامة للكهرباء بسرت للمطالبة بمستحقاتهم

نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء بمنطقة سرت، وقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر الشركة، للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المتأخرة.

وشارك في الوقفة، جميع موظفي الشركة والمهندسين ومسؤولى الدوائر والإدارات والمكاتب والأقسام.

وقال مراسل «بوابة الوسط»، إن المشاركين بالوقفة الاحتجاجية رفعوا لافتات وشعارات تنديد بتأخر مستحقاتهم، كما تلوا بيانا، طالبوا فيه الشركة العامة للكهرباء، ومديرها العام ومجلس إدارتها، بضرورة صرف مستحقاتهم المتوقفة وعلاوتهم والعمل الإضافي المتوقفة من شهر مايو عام 2019 .

كما طالبوا بالعلاوات والترقيات الوظيفية، وتوفير وسائل مواصلات للإدارات بالشركة.

فيما استنكروا ما اعتبروه تهميشا، ودعوا المدير العام للشركة العامة للكهرباء ومجلس إدارتها لزيارة سرت، والوقوف عن كثب على ظروف الموظفين ومعاناة الشركة بسرت ودعمها.

كما طالبوا بالتأمين الصحى وتوفير احتياجات الدوائر والإدارات بالشركة من إمكانيات ومعدات للقيام بإصلاح الشبكة الكهربائية المتهالكة، جراء الحروب والسرقة والنهب.

فيما هددوا حال عدم تحقق هذه المطالب بالدخول فى اعتصام مفتوح.

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