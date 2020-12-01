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انطلاق الجولة الرابعة من الحوار السياسي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد سلسلة من الجولات انطلق أولها في تونس في التاسع من نوفمبر الجاري بلقاء مباشر بين 75 شخصية ليبية، يواصل المشاركون في جولات الحوار عقد اجتماعاتهم لاستكمال المسار السياسي.

وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار عبر الفضاء الافتراضي وذلك لصعوبة جمع الشخصيات السياسية الـ75 والتي تحتاج إلى ترتيبات وعمل لوجستي لا يتماشى مع ظروف جائحة كورونا.

وبالحديث عن هذه الجولة، أفاد مصدر في لجنة الحوار بأنها تأتي برعاية وتنظيم كاملين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تسعى إلى إنجاح المسار السياسي الذي أطلقته بعد مؤتمر برلين في شهر يناير بداية العام الجاري، كما المسار الأمني والمسار الاقتصادي.

وتعد الجولات السابقة ناجحة حسب أغلب الآراء على الرغم من وجود اتهامات بين المشاركين بتدخل المال السياسي الفاسد من أجل شراء بعض أصوات المشاركين في الحوار لتمكين بعض المرشحين من تولي رئاسة الحكومة الموحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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