شكشك: أولويات مجلس إدارة المركزي معالجة المشاكل النقدية وإقرار سعر الصرف المناسب

قال رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، الثلاثاء، إن الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، كان مثمرا.

وأكد شكشك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الطارئ على تلبية الدعوات والمبادرات التي قدمت من بعض الجهات والأفراد بانعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي في أسرع وقت.

وأضاف شكشك أنه سيكون من أولويات مجلس إدارة المصرف المركزي معالجة المشاكل النقدية وإقرار سعر الصرف المناسب وما يتبعه من فتح لمنظومة الاعتمادات والحوالات.

وتابع شكشك أن الاجتماع الطارئ توصل إلى الدعوة لانعقاد اللجنة المالية المشتركة والتي تضم أعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة من المنطقة الشرقية والغربية للشروع في توحيد المالية العامة وإعداد مشروع ميزانية موحد.

وأوضح شكشك أن الاجتماع أكد على ضرورة الشروع في الإجراءات اللازمة لفتح المقاصة بين المصارف على أن تكون بناء على نتائج المراجعة التي شرع مكتب المراجعة في تتفيذها.

وأضاف شكشك أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات وفقا لسياقها الطبيعي بالتوازي مع الإجراءات التى تم ذكرها، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيداً عن التأجيج والتأويل ولزوم زرع الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

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