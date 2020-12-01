الصغير يكشف لـ”الساعة 24″ عن إنجاز تحقق على هامش الحوار السياسي

كشف وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية حسن الصغير عن إنجاز حققه محمد العجيلي الحسناوي، وهو أحد أعيان قبيلة الحساونة والممثل الوحيد لمكون الحساونة في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت جلساته في تونس برعاية الأمم المتحدة، وتستكمله حاليا من خلال لقاءات عبر الإنترنت.
وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ اليوم الثلاثاء إن العجيلي عاد بنتيجة من حوار تونس والتقارب مع الميليشيات، وذلك بتحرير اثنين من أبناء قبيلة الحساونة، وهما الضابط عمر حسن والمنضوي تحت ميلشيات مصراتة منذ 2011، ومحمد إدريس، وكانا مسجونين لدى مليشيات “غنيوة” منذ انهيار محور الخلاطات.
وأوضح الدبلوماسي السابق أن الضابط الحسناوي ورفيقه جلبا لعبد الغني الكلكي آمر مليشيا “غنيوة” مرتزقة أجانب لدعمه في محور الخلاطات، لكن المرتزقة أخذوا السلاح والسيارات والأموال وفروا من المحور تحت ضربات قوات الجيش الليبي، فلم يجد “غنيوة” إلا الوكيل والوسيط ليصب عليه جام غضبه، ويسجنه منذ ما يزيد عن سنة.
وأضاف الصغير: “نستطيع القول بأن العجيلي هو الوحيد الذي أنجز مصلحة حتى الآن، وإن أخفق في تمثيل حقوق أهله خاصة وسكان فزان عامة”، مردفا: “سلملك محمد يا حسناوية”.
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