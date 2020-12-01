الصغير يكشف لـ”الساعة 24″ عن إنجاز تحقق على هامش الحوار السياسي

كشف وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية حسن الصغير عن إنجاز حققه محمد العجيلي الحسناوي، وهو أحد أعيان قبيلة الحساونة والممثل الوحيد لمكون الحساونة في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت جلساته في تونس برعاية الأمم المتحدة، وتستكمله حاليا من خلال لقاءات عبر الإنترنت.

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ اليوم الثلاثاء إن العجيلي عاد بنتيجة من حوار تونس والتقارب مع الميليشيات، وذلك بتحرير اثنين من أبناء قبيلة الحساونة، وهما الضابط عمر حسن والمنضوي تحت ميلشيات مصراتة منذ 2011، ومحمد إدريس، وكانا مسجونين لدى مليشيات “غنيوة” منذ انهيار محور الخلاطات.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن الضابط الحسناوي ورفيقه جلبا لعبد الغني الكلكي آمر مليشيا “غنيوة” مرتزقة أجانب لدعمه في محور الخلاطات، لكن المرتزقة أخذوا السلاح والسيارات والأموال وفروا من المحور تحت ضربات قوات الجيش الليبي، فلم يجد “غنيوة” إلا الوكيل والوسيط ليصب عليه جام غضبه، ويسجنه منذ ما يزيد عن سنة.

وأضاف الصغير: “نستطيع القول بأن العجيلي هو الوحيد الذي أنجز مصلحة حتى الآن، وإن أخفق في تمثيل حقوق أهله خاصة وسكان فزان عامة”، مردفا: “سلملك محمد يا حسناوية”.