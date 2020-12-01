<br /> مصر والسعودية تؤكدان رفض التدخلات الخارجية في ليبيا ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا مصر والسعودية تؤكدان رفض التدخلات الخارجية في ليبيا ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية 01 December, 2020 رابط مختصر



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