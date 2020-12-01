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مصر والسعودية تؤكدان رفض التدخلات الخارجية في ليبيا ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> مصر والسعودية تؤكدان رفض التدخلات الخارجية في ليبيا ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

مصر والسعودية تؤكدان رفض التدخلات الخارجية في ليبيا ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية

01 December, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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