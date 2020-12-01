باشاغا و سويكر مرشحي الإخوان لرئاسة الحكومة و النواب

كشف مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن جماعة الإخوان المسلمين، تلعب على عدة محاور بهدف السيطرة على مناصب الحكومة الجديدة، مشرة إلى أن الجماعة ستدعم أكثر من مرشح في كل منصب، لرفع حظوظها بالظفر به.

و أوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها – أن الإخوان عملوا على تجنيد عددًا من السياسيين و تحالفوا مع كلِّ من يستطيع تحقيق أجندتهم ، مؤكدة أن هدف جماعة الإخوان هو السلطة، بصرف النظر عن مصالح الشعب، وفى ضوء هذا التطلع الوحيد فإنها تدعم كل من يساندها ويمول رحلتها نحو السلطة.

و أضافت المصادر أن أعضاء الجماعة و الموالين لها تقدموا للبعثة الاممية بخيار مفصل على قياس وزير داخلية الوفاق فتحي بشاغا لوصوله إلى رئاسة الحكومة بالسلطة المقبلة ، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تنوي دعم بـ عضو مجلس النواب الموازي سليمان خطاب سويكر لتولي رئاسة مجلس النواب في الجلسة المرتقب عقدها في غدامس.

و أوضحت المصادر ، أن الجماعة تعتبر سويكر ورقة جديدة للمناورة مع المنطقة الشرقية ، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب الموازي حمودة سيالة و بالتنسيق مع عضوتي منتدى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص و أم العز الفارسي، اتفقوا على الدفع بـ سويكر لهذا المنصب، خلال الجلسات التي عقدت في تونس.

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