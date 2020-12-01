«باشاغا» لقيادات وعناصر «داخلية الوفاق»: تدخلاتكم في اختصاصات مؤسسات الدولة يربك عملها

طالب فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق جميع العناصر التابعة له بعدم التدخل في اختصاصات وأعمال المؤسسات في الدولة وأن يقتصر عملهم على الحراسة.

ووجه «باشاغا»، خطابا إلى قادة العناصر والجهات التابعة له على مستوى المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الوفاق يدعوهم إلى التركيز فقط في حماية وحراسة المؤسسات وعدم التدخل في اختصاصات ها.

وذكر في الخطاب أنه تلاحظ تدخل بعض العناصر التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في اختصاصات مؤسسات الدولة عن طريق المخاطبات الإدارية أو التدخل الشخصي المباشر، مثل توزيع الأسمنت ومستوى الإنتاج.

وزعم قائلا: «إن هذه التدخلات تؤثر بشكل مباشر في سير عمل هذه المؤسسات وعمل حالة من الإرباك فيها.

وكثيرا ما تكشف الوقائع تناقض وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مع نفسه، حيث وجهت وزارته توجبها لشركة الخطوط الليبية الجوية لبحث أزمتها المالية مع مديرها العام.

ورغم أن وزارة داخلية الوفاق قالت، في بيان اطلعت “الساعة 24″، على نسخة منه، أن فتحي باشاغا وجه (ما أسماها) الأجهزة الأمنية في وزارته، بضرورة عدم التدخل في اختصاصات وسير عمل مؤسسات الدولة إلا وفق ما أوكله المشرع من اختصاصات لوزارة الداخلية على أن يقتصر عملهم على توفير الحراسة والحماية لهذه المؤسسات.

ولم تمر ساعة حتى كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن زيارة قام بها فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء لشركة الخطوط الجوية الليبية، وعقد خلالها لقاء بالمدير العام للشركة الكابتن جلال الشاردة، وموظفي الشركة.

وزعمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها، اطلعت عليه “الساعة 24″، أن باشاغا اطلع خلال هذه الزيارة على نشاط الشركة، وأن مدير عام الشركة استعرض الظروف التي تعيشها الشركة والعوائق التي حالت دون تطوير قطاع التشغيل على الوجه المألوف، وخص بالذكر الأزمة المالية وتداعياتها على التشغيل بسبب جائحة كورونا.

وأضاف البيان أن باشاغا أبدى وقوفه وسعيه بالعمل على تذليل هذه الصعاب والدفع بالشركة إلى الأمام، على حد ادعائه.