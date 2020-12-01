بالكور: البرلمان يتحمل مسؤولية ما يحصل بين الكبير وصنع الله

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد المنعم بالكور، إن تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، تعطي مؤشرا بأن ما يحدث ليس عمل مؤسسات، باعتبار أنه أخطأ حينما تحدث في أمور ليست من اختصاصه، حسب قوله.

بالكور وفي تصريح له أرجع سبب الخلاف الحاصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي في طرابلس، وما وصفه بعشوائية المؤسسات إلى غياب الرؤية الواحدة، موضحا أن مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية ما يحصل اليوم، ومؤكدا أن المجلس عازم على عقد جلساته داخل ليبيا، واسترجاع دوره الرقابي الذي كان غائبا في السنوات الماضية.

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