مصدر مطلع لـ”الساعة 24″: السفير الأمريكي يوجه السراج وصنع الله والكبير بإنهاء الخلافات

كشف مصدر مطلع لـ”الساعة 24″ عن أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أجرى اتصالات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج‬ ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير‬ ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ومسؤولين آخرين في حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر أن السفير الأمريكي طالب المسؤولين في طرابلس خلال الاتصالات التي أجراها اليوم الثلاثاء بضرورة إنهاء الخلاف فيما بينهم، وإنهاء الأزمة المالية والاقتصادية بشكل فوري.

وفي سياق متصل، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن المشاركين باجتماع الإيرادات النفطية توافقوا على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارتي مالية “الوفاق والحكومة الليبية” لتنسيق المسائل المالية تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن المشاركين في اجتماع الإيرادات النفطية رحبوا بعقد اجتماع قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لوضع حلول عاجلة للاقتصاد.

وتابع: “تم التوافق على البحث في آلية رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي مع تفعيل آلية الرقابة والالتزام بالشفافية”، مشيرا إلى أن المشاركين في اجتماع الإيرادات النفطية حثوا أعضاء الحوار السياسي على الإسراع في الوصول إلى توافقات تنهي الانقسام وتمهد للانتخابات.

وشارك في الاجتماع كل من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ووزير التخطيط بالحكومة نفسها الطاهر الجهمي.

كما حضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي ورئيس النواب المنشقين حمودة سيالة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.