لجنة التشاور السعودية المصرية تؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

أكدت لجنة التشاور السعودية المصرية، اليوم الثلاثاء،على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020م، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

وشدد الطرفان على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدت على أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربت عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.